В Крыму воспитатель детского лагеря обвиняется в изнасиловании 9-летних

В Крыму задержали сотрудника одного из детских лагерей: его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 47-летний житель Московской области работал воспитателем в оздоровительном центре под Евпаторией. Один из детей пожаловался родителям, что мужчина вымогал у него деньги. Родители обратилась к директору лагеря.

Тот пригласил воспитателя на разговор, но подчиненный неожиданно сбежал. Мужчину задержали и передали полиции. И тут выяснилось, что речь идет не о вымогательстве, а о сексуальном насилии.

«В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму», – пишет «Комсомольская правда», отмечая, что пострадавших на самом деле может быть больше.



Во ходе следствия выяснилось, что мужчина уже был судим, но по какой статье, не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.20

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