В Крыму коронавирусом заразились 17 медиков

В Крыму за сутки зарегистрированы 33 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 – при скрининге здорового населения, 2 случая – завозные из Украины.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 2 тысячи 97 случаев новой коронавирусной инфекции. 209 из них завезены из-за границы или других субъектов РФ. От ковида умерли 27 человек.

Среди болеющих сейчас 17 медиков, но большинство из них заразились не работе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.20

В Крыму воспитатель детского лагеря обвиняется в изнасиловании 9-летних. / Варшава может вынудить Лукашенко инсценировать повод для нападения и разгрома польской армии. / Еще шесть государств поддержали антикрымские санкции ЕС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»