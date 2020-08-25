В команде Зеленского рассказали, как и когда Украина догонит Польшу

Украине, беднейшей (на пару с Молдовой) стране в Европе, понадобится не менее 30 лет, чтобы сравняться с Польшей по уровню ВВП.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Данил Гетманцев.

Кроме того, чтобы уложиться даже в этот срок, Польша должна снизить темпы развития, а Украина поддерживать рост в районе 7%.

«Сейчас для того, чтобы достичь уровня ВВП Польши, нам надо 30-40 лет, при том, что прирост ВВП Польши должен упасть, а у нас подняться до 7%. То есть, это ваши дети станут взрослыми, уже очень взрослыми, понимаете? Мы неадекватно оцениваем свою роль в мире, продолжаем раздувать щеки, угробив свою страну», – сетует депутат Зеленского.

Однако есть ещё одно условие для достижения польского уровня жизни: украинцы должны на время «затянуть пояса».

«Поэтому у нас есть два варианта: или продолжать это все, и согласиться, сказать, что да, мы хотим быть самой бедной страной, нам, в принципе, неплохо. Или мы поджимаем пояса и пытаемся медленно, но уверенно, через поколения достичь и превзойти наших соседей», – рассуждает Гетманцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.08.20

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