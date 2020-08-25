Украинскую нацию внесли в десятку «величайших в мире» – но есть вопросы

Украинцы являются одной из десяти величайших наций в мире. Однако проблема состоит в том, что нация не является цельной и её ещё предстоит очень долго «лепить».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

По всей видимости, говоря о будущем «национальном единстве» Ющенко подразумевает тотальную украинизацию Юго-Востока страны, которая никак не реализуется, несмотря на все усилия.

«Наибольшей политической проблемой я всегда видел слабое национальное единство украинцев. Потому что много вопросов у нас как у нации существует на уровне «квази» (ложности, мнимости – прим. «НД»).

Нам ещё нужно пройти дорогу, которую в своё время проходили поляки. Слепить ту нацию, которая станет единым ядром, и это осуществится, скорее всего, не при моей жизни.

В первую десятку наций, которые сделали наибольший вклад не только в континентальное пространство, я бы обязательно вписал украинскую нацию. Потому что для меня она великая», – убеждает себя Ющенко.

Кто ещё , кроме Польши и Украины входит в десятку «величайших наций», экс-президент не раскрыл.

Симферополь, Валентин Карамазов

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