В Севастополе скончались еще два человека, зараженные COVID-19

В Севастополе скончались еще два человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, умерли 41-летняя женщина и 68-летний мужчина. В обоих случаях COVID-19 сопровождался другими хроническими заболеваниями.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлено 470 инфицированных, 17 из них скончались. Смертность составляет 3,6%, средний показатель по стране – 1,7%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 25.08.20

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