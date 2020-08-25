«Где все?» Глава Крыма не сумел найти подрядчиков на объектах ФЦП в Бахчисарайском районе

Ситуация со строительством объектов в рамках ФЦП в Крыму так и не может сдвинуться с мертвой точки: заканчивается август, а подрядчики на ряде объектов до сих пор не появились. Не помогают ни постоянные совещания, ни угрозы главы РК Сергея Аксенова уволить всех подряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник Аксенов проинспектировал Бахчисарай и Бахчисарайский район, и в очередной раз не нашел подрядчиков на большинстве объектов.

«На ряде объектов работы даже не начинались, несмотря на график. Чтобы найти паспорт производства работ, нужно пройти настоящий «квест», а поиск рабочего на строящемся по плану объекте в некоторых случаях становится невыполнимой «миссией», – рассказал глава РК. – При этом никаких проблем с финансированием строительных и ремонтных работ нет, вопрос заключается в ответственном и добросовестном выполнении исполнителями взятых на себя обязательств.



Существует стандартный набор исполнительных документов, согласованных с заказчиком, который безоговорочно должен присутствовать на объекте, но даже эта простая истина до сих пор кого-то шокирует.

Также в ходе визита проинспектировал дорогу на улице Гурзуфской. Вчера по этой улице в Бахчисарае было обращение через социальную сеть. Решил лично проверить. Дорога такая, по которой разве что на танке можно проехать. Возникает вопрос, почему эти улицы не были поставлены в первую очередь в план капитального ремонта. Поручил министру транспорта, руководству города организовать делегацию, выехать на место и завтра к концу дня представить план действий и объем финансирования для решения данной проблемы.



На текущий момент исполнительная документация к единому образцу не приведена».

В целом, ситуацию в районе Аксенов оценил на «четыре с минусом».

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 26.08.20

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