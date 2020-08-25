Российские туристки массово беременеют в Крыму

Россиянки, отправившиеся этим летом на отдых в Крым, массово забеременели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове за первый месяц туристического сезона (в текущем году он начался в июле) увечилось на 28,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. .

Более половины будущих матерей планировали беременность заранее, полагая, что «у зачатого в морском климате ребенка будет крепче иммунитет», пишет «Московский комсомолец». Большинство остальных отмечает, что все получилось случайно, но прерывать беременность они не намерены.

Кстати, рост забеременевших туристок отмечен и в Краснодарском крае, но не такой внушительный, как в Крыму: там зачавших в июле больше, чем в прошлом году, на 17,6%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.20

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