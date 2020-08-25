«И так уже 7 раз»: министр транспорта Крыма пошел в народ и узнал много интересного

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов, похоже, понял, что угрозы глав РК Сергея Аксенова увольнять тех, кто не контролирует ситуацию в вверенной ему сфере, адресованы не каким-то абстрактным чиновникам, но и ему лично. Тем более, что выговор, за которым может последовать увольнение, у него уже есть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Карпов отправился с инспекцией по Крыму и обнаружил для себя много интересного.

Например, что на дороге к крепости Керчь, где работы должны уже завершиться, только выбрано основание. Что дорога к озеру Чокрак строится ни шатко, ни валко.

Но самое большое откровение ждало его в Симферополе: «Карпов пошел в народ. Узнал, что улица Садовая, которую сейчас ремонтируют, в ливень превращается в горную речку, потому как с ливневкой проблемы. Поэтому клади – не клади асфальт, все равно смоет, – комментирует ситуацию telegram-канал «РИА 82». – Министр пообещал, что при реконструкции соседней улицы Троллейбусной в следующем году будет учтена перехватывающая ливневка. Осталось только, чтобы министр до следующего года не сменился. Каждый новый все начинает заново. И так уже 7 раз».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.08.20

Российские туристки массово беременеют в Крыму. / Есть дела поважнее: встречу советников «нормандской четвёрки» сорвала Франция. / Встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» отменена. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»