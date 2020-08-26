В Крыму нашли 16-летнюю жительницу Башкорстана, которую искали почти неделю

В Крыму нашли 16-летнюю жительницу Башкорстана, которую почти неделю искали по всему полуострову.

Как уже сообщал «Новый День», школьница отдыхала в Саки вместе с бабушкой. Днем 21 августа она ушла из гостевого дома и исчезла. В поисках подростка более 100 сотрудников правоохранительных органов и волонтеров прочесывали все курортные поселки и города.

Нашли беглянку в Ялте. По данным ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.08.20

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