Зеленский: Запад не желает обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине

Запад не желает обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, – посетовал президент Украины в интервью телеканалу Euronews. – За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса».

По его словам, на переговорах Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, что в «нормандском формате» все внимание сосредоточено на событиях в Донбассе, а о Крыме «никто не хочет говорить».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.08.20

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