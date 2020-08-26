В Крыму за сутки выявлены более 30 зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 8 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала пандемии в РК подтверждены 2 тысячи 131 случай новой коронавирусной инфекции, 27 из них умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.08.20

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