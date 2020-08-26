В Симферополе из крана идет мутная вода, улучшать ее качество не собираются

Жители Симферополя жалуются, после введения ограничений на водоснабжение из кранов пошла мутная вода. В ГУП «Вода Крыма» признают: проблема есть, но решать ее не будут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обычном водоснабжении фильтры на очистных сооружениях промывают раз в сутки. Но в условиях ограниченной подачи для поддержания качества воды в соответствии с нормативами фильтры нужно промывать каждые 12 часов, так как из-за резкого понижения уровня водохранилищ вода на очистные поступает с повышенным содержанием ила. По словам генерального директора ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова, мутность воды на входе составляет 10 мг на литр, что превышает норму.

«В принципе, наши очистные сооружения элементарно с этой задачей справились бы, – заявил Баженов. – Мы бы просто с фильтроцикла 24 часа, когда фильтр моем раз в сутки, перешли бы на фильтроцикл 12 часов – мыть дважды в сутки. Тогда бы фильтры каждые 12 часов обновлялись, и вода шла стандартного качества. Но, увы. После каждого фильтроцикла мы сбрасываем в канализацию – так устроены сети – 2,5 тысячи кубометров на каждом сооружении».

В целом, только на промывку фильтров Симферополю придется тратить 10 тысяч кубов в сутки, что составит 10% от общего объема подачи на город в период наибольших ограничений (будут введены с 7 августа).

«Такой роскоши мы себе при таких горизонтах водохранилищ позволить не можем, – сказал Баженов. – Никаких других действий с нашей стороны не будет. Генеральная задача – сохранить запасы водохранилища до следующих осадков, иначе не будет воды никакого качества».

При этом, городские власти на время ограничений не намерены закрывать автомойки. Их в городе 125, но лишь 19 работают по замкнутому циклу. «У этих предприятий договорные отношения с «Водой Крыма». Потребление незначительное. Сейчас не идет речи об отключении» – заявила глава города Елена Проценко.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.08.20

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