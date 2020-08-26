В Крыму задержали представителя главы Чеченской республики в Ивановской области

В Крыму задержан представитель главы Чеченской республики в Ивановской области Иса Эдильсултанов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что чиновник задержан сотрудниками ФСБ,
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 26.08.20
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