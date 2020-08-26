Дело Навального обернётся серьёзными последствиями для Украины

Россия перестанет церемониться с Украиной, если Запад решит реализовать против Москвы обещанные «беспрецедентные санкции» в связи с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

По его словам, Москва будет вынуждена перейти к сугубо жёстким, прагматичным экономическим отношениям с Украиной, в том числе и в тех сферах, где ещё шла навстречу Киеву под давлением европейских столиц. В частности, по транзиту газа.

«Безусловно, на нас это отразится. И действия России могут оказаться на порядок жестче по отношению к Украине. У нас же многие рассказывают о войне, но война-то гибридная, а ряд экономических рычагов, которые могли бы ударить по нашей экономике, у России еще остается. Тем не менее, война войной, а бизнес по расписанию. Если возобладают сторонники жесткой линии, получим дополнительные проблемы. Не смертельные, но весьма серьезные проблемы экономического плана», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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