Байден обещает завалить Украину деньгами и летальным оружием

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден обещает Украине всестороннюю помощь «в войне с Россией» в случае своей победы на выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на своём личном сайте по случаю «дня независимости Украины».

«Как президент, я ясно дам понять Кремлю, что он должен прекратить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис обеспечит, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие... Вместе мы будем работать над празднованием Дня независимости Украины, как мирной, цельной, суверенной, демократической и процветающей страны.

Я знаю из разговоров, которые я вел с украинскими лидерами и рядовыми гражданами, о трудностях этих последних шести лет, поскольку Украина боролась в войне на два фронта: против России на востоке и за верховенство права дома», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.20

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