В Керчи в многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв прогремел на одном из верхних этажей десятиэтажки №93 на улице Кирова. Начался пожар огонь распространился на несколько этажей. Возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Один человек пострадал. Остальных эвакуировали.

Как выяснилось, дом частично газифицирован. Однако в ГУП «Крымгазсети» заявляют, что газ в ту часть дома, где произошел взрыв, не подают с 2002 года.

Но из-за ЧП пришлось отключить газ не только в доме №93, но и в 4 окрестных девятиэтажках. Сейчас решается вопрос и временно размещении жителей пострадавшей части дома.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 26.08.20

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