Президент России Владимир Путин 27 августа приедет в Крым на церемонию открытия трассы «Таврида».

Как уже сообщал «Новый День», движение по первым двум полосам трассы началось в декабре 2018 года, четырехполосный трафик собирались открыть в сентябре текущего, но строительство завершилось несколько раньше.

На 250 километров потратили 139 млрд рублей, и теперь подрядчик обещает, что не ремонтировать дорогу можно минимум 40 лет.

Уже подписан контракт на строительство 8 участка трассы: речь идет о 8-ой этап реконструкции существующей автомобильной дороги Р-27 Севастополь – Инкерман протяженностью 6,25 км и строительстве двухуровневой транспортной развязки на пересечении ее с автодорогой Ялта – Севастополь на месте существующего Ялтинского кольца. Общая протяженность 8-го этапа составляет около 8 км. На него выделяется 8,9 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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