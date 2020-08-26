Рост турпотока может обернуться для Крыма катастрофой

Гонка за турпотоком, которую развернули власти Крыма и России, пытаясь всевозможными способами стимулировать интерес к полуострову, может обернуться катастрофой. Об этом заявила экс-замминистра курортов и туризма республики Людмила Бабий.

По ее словам, 90-ые годы прошлого века и начало века текущего были периодом «бездумного использования природных факторов без учета комплексности», потому что «во главе всего стояли экономика и деньги». Последствия такого отношения сегодня проявляются в виде наводнений, пожаров и засух.

Теперь негативное влияние на экосферу полуострова оказывает возрастающий турпоток: с таким большим числом людей не справляются ни старые очистные, ни коммунальные службы, а ряду городов уже элементарно не хватает воды.

«Любое увеличение антропогенной нагрузки без внимания к выводам научного сообщества может привести к самым негативным последствиям, – говорит Бабий. – Мы серьезно рассуждаем, что нам нужны горнолыжные курорты на горах Чатыр-Даг и Ай-Петри, но забываем, что собранный для снежных пушек поверхностный снег в конечном итоге идет на наполнение наших водохранилищ, говорим о пользе открытых карьеров, позволяющих строить инфраструктуру, но забываем, что уничтожаем микроклимат той или иной местности, растительный покров и животный мир. Все, что мы называем эндемичностью – непохожестью Крыма – уходит безвозвратно».

По мнению Бабий, необходимо контролировать антропогенную нагрузку в курортных и туристических районах, что позволит, в конченом итоге, повысить качество отдыха.

«Качество отдыха, которое в этом сезоне получили гости Крыма, не идет ни в какое сравнение с тем, к чему привык среднестатистический россиянин, – заявила эксперт в эфире радио «Спутник в Крыму. – Перенасыщенность людьми и связанные с этим проблемы не способствуют желанию приехать еще раз. Весьма вероятно, что в следующем году потенциальный потребитель будет смотреть в сторону Алтая или Байкала».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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