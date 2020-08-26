Стали известны подробности задержания в Крыму представителя Кадырова

Стали известны подробности задержания представителя главы Чеченской республики в Ивановской области.

Как уже сообщал «Новый День», Ису Эдильсултанова задержали в Крыму сотрудники ФСБ. Вместе с ним в рамках уголовного дела о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере арестованы еще несколько человек: его брат, племянник, два сотрудничающих с Эдильсултановым юриста и бывшие руководители компании «КСК».

По версии следствия, Эдильсултанов пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства строительной фирмы ООО «КСК», сообщает РЕН ТВ, отмечая, что речь идет о 40 млн рублей. Кроме того, в отношении Эдильсултанова возбуждено дело о фальсификации доказательств.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.08.20

Президент России Владимир Путин 27 августа приедет в Крым. / В Керчи в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. / Байден обещает завалить Украину деньгами и летальным оружием. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»