В Крыму в очередной раз побит рекорд по выявляемости коронавируса

В Крыму в очередной раз – третий в течение августа – побит рекорд по выявляемости коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 августа зарегистрированы 56 новых случаев инфекции. 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 2 тысячи 187 зараженных коронавирусом.
Симферополь Август 27, Лиана Макоба
Симферополь Август 27. Другие новости 27.08.20
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