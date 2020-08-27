В Крыму в очередной раз побит рекорд по выявляемости коронавируса

В Крыму в очередной раз – третий в течение августа – побит рекорд по выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 августа зарегистрированы 56 новых случаев инфекции. 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 2 тысячи 187 зараженных коронавирусом.

Симферополь Август 27, Лиана Макоба

Симферополь Август 27. Другие новости 27.08.20

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