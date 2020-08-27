В Крыму обнаружили центральную городскую площадь средневекого города

В Крыму обнаружили центральную площадь средневекового городища Эски-Кермен. Такое открытие сделано впервые для пещерных городов горного Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, во время исследования городища в

Бахчисарайском районе археологи распознали внешний вид главной базилики и нашли множество предметов быта.

Площадь была огорожена большими каменными блоками примерно двух метров в длину, вымощена плитами и располагалась перед базиликой. «Облицовка сооружения лежала на западной части площади, поэтому мы смогли прочесть его внешний облик и можем изобразить строение, – рассказал директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Александр Айбабин. – В ходе раскопок мы нашли многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда. Среди интересных находок выделяется бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом.

Найденные экспонаты крымская исследовательская группа направляет в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» для изучения особенностей состава предметов и их истории. Новые данные изменяют представления о культурном объекте городище.

«На Эски-Кермен перед нами все отчетливее прорисовывается полноценный византийский город средних веков, ширина улиц которого достигает 4,8 метра, что для средневековья является крупным проспектом. Здесь присутствуют необходимые для полноценного наземного населенного пункта постройки», – сообщил Айбабин.

Напомним, город был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. Некоторые исследователи полагают, что крепость Дорос могла находиться именно здесь, а не на Мангуп-Кале.

Период расцвета Эски-Кермен пришелся на XII и XIII века. В 1299 году город был разрушен войсками монголов. Его попытались восстановить, но еще через 100 лет монгольская армия окончательно разорила город.

Симферополь, Лиана Макоба

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