В Крыму зафиксирована новая смерть от коронавируса

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число жертв новой инфекции в РК составляет 28, в Севастополе – 18. При этом коэффициент смертности в республике Крым – 0,8%, в Севастополе – 3,8%.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.08.20
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