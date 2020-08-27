В Крыму зафиксирована новая смерть от коронавируса

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число жертв новой инфекции в РК составляет 28, в Севастополе – 18. При этом коэффициент смертности в республике Крым – 0,8%, в Севастополе – 3,8%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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