Путин поручил сделать современные съезды к курортным городам от трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин сегодня лично за рулём лимузина «Аурус» открыл движение по новой трассе «Таврида».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в автомобиле, где с ним находились министр транспорта РФ Евгений Дитрих и один из руководителей строительства, президент заметил, что уже дал поручение пострить ответвления от трассы к курортным городам на крымском побережье.

«Я сейчас на вертолете летел, специально летел, чтобы посмотреть. Практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет, красиво. Современный объект, современный по-настоящему. Удобный и красивый. Надо съезды сделать только к берегу так, чтобы, особенно когда туристический поток идет, люди едут не в Симферополь, они едут на Южный берег, поэтому нужно съезды сделать», – подчеркнул Путин.

Отметим, что строителям осталось завершить небольшой участок трассы «Таврида» перед Севастополем.

Напомним, четырехполосный трафик собирались открыть в сентябре текущего года, но строительство завершилось несколько раньше.

На 250 километров потратили 139 млрд рублей, и теперь подрядчик обещает, что не ремонтировать дорогу можно минимум 40 лет.

Уже подписан контракт на строительство 8 участка трассы: речь идет о 8 этапе реконструкции существующей автомобильной дороги Р-27 Севастополь – Инкерман протяженностью 6,25 км и строительстве двухуровневой транспортной развязки на пересечении ее с автодорогой Ялта – Севастополь на месте существующего Ялтинского кольца. Общая протяженность 8-го этапа составляет около 8 км. На него выделяется 8,9 млрд рублей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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