В Крыму зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом и новые смерти

В Крыму отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировано 84 новых случая, что в 1,5 раза больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 11 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 – прибывший из другого субъекта), 1 – завозной из Узбекистана.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 271 инфицированный новой коронавирусной инфекцией. 30 из них от ковида скончались, причем двое – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.08.20

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