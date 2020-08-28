Через Крым идет грозовой фонт

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня днем на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Грозовой фронт движется с северо-запада на юго-восток и уже сейчас накрыл центральную и северо-восточную часть полуострова. За парку часов ливень может добраться до Керченского полуострова. Курортные районы Черноморского побережья задеть не должно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.08.20

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