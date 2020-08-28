В Севастополе не могут найти туристку, зараженную коронавирусом

В Севастополе за сутки выявлены 15 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших четверо – приезжие. Одну из них сейчас разыскивает полиция: женщина, прибыв в город, сдала тест. Результат оказался положительным, но найти заболевшую не смогли: на телефонные звонки она не отвечает, по указанному в документах адресу не находится.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлены 488 инфицированных, 18 из от коронавируса скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.08.20

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