«Полный бред и двойные стандарты!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против абсурдных требований чиновников

Родители севастопольских школьников взубнтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидно, что таким образом пытаются сдержать распространение коронавируса в учебных заведениях. Но мера явно формальная: инфекция за один день не проявляется, анализы на коронавирус берут только по показаниям, да и результат получают через несколько дней, а не часов.

Тем не менее, вчера было официально обяъвлено, что с 1 сентября, дети пропустившие занятия, в школу без справок пускать не будут.

Родители возмутились: тащить ребенка в поликлинику после одного дня пропуска, во-первых, слишком затратно по времени – там и так большие очереди, а теперь станут еще больше, во-вторых, опасно – встретившись с большим количеством больных детей на ограниченной территории, школьник наверняка подхватит какую-нибудь заразу и понесет ее в школу. Так что ученик, принесший справку, на деле станет опаснее того, кто к врачу не приходил.

Севатпольцы возмущаются:

«Что за бред! А если у ребенка заболел живот или голова, оставили дома. Родлители на работе. Гдле и когда боать справку? Поликлиники переполнены, терапевтов не хватет».

ВРИО губерантора Михаил Развожаев пообещал разобраться в вопросе и тут же сам выдвинул невыполнимое тербование: чтобы в каждой школе работали медкабинет и медсестра. Но для этого у школы дожна быть лицензия на медицинскую деятельность, а этих документов у болшинства учебных заведений нет.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 28.08.20

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