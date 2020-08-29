В Крыму за сутки выявлены еще почти 80 зараженных COVID-19

В Крыму за сутки подтверждено еще 76 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 – прибывшие из других субъектов).



Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 2 тысячи 347 случаев зараженных. От COVID-19 умерли 30 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.08.20

«Полный бред и двойные стандарты!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против абсурдных требований чиновников. / В Крыму выявлены серьезные системные нарушения в работе детдомов и интернатов. / В Севастополе не могут найти туристку, зараженную коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»