Дожали: главная соперница Лукашенко заявила о незаконности воссоединения Крыма с Россией

Перебравшаяся в Литву экс-соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от своей «нейтральной позиции» по Крыму.

Напомним, раньше Тихановская на вопросы журналистов неизменно отвечала, что не будет высказывать своё отношение к крымским событиям, так как не хочет «вносить раскол в белорусское общество», которое «по-разному относится» к воссоединению Крыма с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Крым «отошел России вопреки международному праву», она заявила накануне в интервью украинскому телеканалу «1+1».

«Мы понимаем, что Крым отошел России вопреки международному праву. Именно поэтому я хочу всех призвать уважать суверенитет Белоруссии. Международное право должно соблюдаться», – заявила Тихановская.

Вместе с тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии поспешила оправдаться перед украинскими журналистами за своё недавнее предложение российскому президенту принять участие в урегулировании белорусского кризиса.

«Просить у Путина какой-то военной помощи и просить помощи в переговорах – это разные вещи. Если нам понадобится помощь в переговорах, и российские лидеры выступят как медиаторы, помощники в этих переговорах, – это не одно и то же, как просить помощь военную», – приводит слова Тихановской «Политнавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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