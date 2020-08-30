В Крыму выявлены еще более полусотни зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждены 52 случая новой коронавирусной инфекции.

человек в Крыму за прошедшие сутки. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 12 – при скрининге здорового населения, 2 случая завозных из-за рубежа.

Всего с начала пандемии в РК выявлены 2 тысячи 399 инфицированных. 30 из них скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.08.20

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