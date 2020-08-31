В Севастополе турист закурил на АЗС и избил заправщика

В Севастополе избили сотрудника автозаправочной станции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе крымского управления Росгвардии, заправщик сделал замечание мужчине, закурившему рядом с топливными цистернами. Тот ответил довольно грубо и от опасной емкости не отошел. Словесная перепалка переросла в драку. Кассир АЗС нажал тревожную кнопку.

На вызов прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали агрессивного курильщика. Дебоширом оказался 40-летний ранее судимый житель Уфы.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 31.08.20

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