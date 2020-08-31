В Крыму выявили еще несколько десятков инфицированных коронавирусом

30 августа на территории Республики Крым зарегистрированы 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала пандемии в РК зарегистрированы 2 тысячи 453 зараженных, от Covid-19 умерли 30 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.08.20

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