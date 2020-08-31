Самолет в Санкт-Петербург почти сутки не может вылететь из Крыма

Самолет из Симферополя в Санкт-Петербург почти сутки не может вылететь из Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс №5938 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из крымской столицы в северную 30 августа в 16:00. Но не вылетел. Пассажиров дважды приглашали в самолет, но потом отправляли обратно в зал ожидания «по техническим причинам».

А к ночи стало известно, что рейс отменили вовсе. И действительно: с онлайн-табло симферопрольского аэропорта рейс исчез.

«Для размещения нашли только места для пассажиров с детьми, – цитирует одну из пассажирок «Фонтанка». – При звонке на горячую линию авиакомпании «Россия» нам говорят, что наш рейс вылетел из Симферополя и благополучно приземлился в Санкт-Петербурге».

На самом деле самолет должен вылететь из Симферополя сегодня в 13:55.

В Санкт-Петербурге его ждут к 17 часам.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.08.20

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