Вдоль западного побережья Крыма пронесся огромный смерч (ВИДЕО)

Вдоль западного побережья Крыма пронесся смерч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромный водяной столб наблюдали недалеко от Евпатории, в Сакском и Черноморском районах.

Видео выложили в соцсетях.

Отметим, что в Крыму смерчи – явление нередкое и, по большей части, неопасное: они, как правило, формируются над морем и, выходя на сушу, теряют силу. Но выглядят впечатляюще: «Два столба из воды поднимались от моря к небу», – так описывали в 2011 году природное шоу отдыхавшие в Феодосии. Летом 2013 торнадо пронесся по центральным районам полуострова. В августе 2014-го в акватории Фороса наблюдали несколько смерчей высотой до 1,5 км в высоту. В 2016 году двойной торнадо зафиксировали в Севастополе. В мае 2017 года смерч видели в Коктебеле, а в июне того же года – недалеко от мыса Меганом в окрестностях Судака.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 31.08.20

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