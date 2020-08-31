Коэффициент распространения коронавируса в Севастополе вырос в 2 раза

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в Севастополе за два неполных месяца вырос в 2 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 8 июля этот показатель был самым высоким в России и составлял 2,57. Сегодня вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что Rt равен 5.0 (то есть один больной до изоляции заражает 5 человек; коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток и используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапу снятия ограничений).

Более чем в 2 раза выросло и число зараженных: с 254 на 7 июля до 518 на сегодняшний день. За последние сутки выявлены 9 инфицированных. Текущая заболеваемость составляет 18,2 случая на каждые 100 тысяч горожан. Напомним, от ковида в Севастополе скончались 18 человек.

Севастополь, Олег Яковенко

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