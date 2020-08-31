В Крыму продлен запрет на работу хостелов и проведение конференций – соответствующие поправки глава РК Сергей Аксенов внес в собственный указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», хостелы не будут работать минимум до 1 октября, весь сентябрь запрещено и организовывать какие-либо конференции.
При этом, власти Крыма разрешили проведение джазового фестиваля в Коктебеле, мероприятия в рамках военного форума «Армия-2020» в Керчи и всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым» в Евпатории.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 31.08.20
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