В Крыму продлен запрет на работу хостелов и проведение конференций

В Крыму продлен запрет на работу хостелов и проведение конференций – соответствующие поправки глава РК Сергей Аксенов внес в собственный указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хостелы не будут работать минимум до 1 октября, весь сентябрь запрещено и организовывать какие-либо конференции.

При этом, власти Крыма разрешили проведение джазового фестиваля в Коктебеле, мероприятия в рамках военного форума «Армия-2020» в Керчи и всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым» в Евпатории.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.08.20

«Пора будить агентов» – в Киеве предлагают перейти к тайной подрывной работе в Белоруссии. / На Украине «придумали», как использовать против Путина российскую паспортизацию в Донбассе. / Испугались: в администрации Зеленского поклялись не переступать «красные линии» в Донбассе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»