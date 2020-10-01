Депутатам Симферопольского горсовета пришлось прикрывать самоуправство главы администрации города

Депутатам Симферопольского городского совета пришлось прикрывать самоуправство главы администрации города Елены Проценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни сентября на сессии Горсовета было принято решение разрешить главе городской администрации назначать и увольнять своих заместителей без согласования с депутатами.

Но в реальности Елена Проценко перестала советоваться с Горсоветом по кадровым вопросам задолго до этого решения. Так, в августе в администрации Симферополя появился вице-мэр по внутренней и информационной политике. Этот пост занял Валентин Демидов.

Вопрос о его назначении должен был рассматриваться на заседании Горсовета 27 августа, но в последний момент тему из повестки исключили. Однако Демидов приступил к обязанностям вице-мэра, а 2 сентября его официально представили. Между тем, Горсовет его кандидатуру так и не согласовал. А у самой Проценко для назначения одной из ключевых фигур управленческой команды не было полномочий. И только сейчас у нее такая возможность появилась юридически.

Но что любопытно: незаконное назначение вице-мэра никто не оспаривает.

Симферополь, Олег Яковенко

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