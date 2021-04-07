В Симферополе утвердили главу городской администрации

Депутаты городского собрания Симферополя утвердили Валентина Демидова в должности главы администрации.

Как уже сообщал «Новый День», Демидов появился в мэрии в августе прошлого года. До этого он работал главой Армянска, министром экономики Крыма, директором департамента регионального развития. На каждой из двух последних должностей он проработал по полтора года. А администрации Симферополя на первых порах Демидов работал на «птичьих правах»: появлялся на всех заседаниях и даже выполнял какие-то поручения, но утверждать его в этой должности не торопились.

Решить вопрос о его назначении горсовет должны были 27 августа, однако в последний момент вопрос исключили из повестки заседания. Депутаты вообще не согласовывали его в этой должности, тогдашняя градоначальница Елена Проценка назначила его сама, хотя таких полномочий у нее не было. Чтобы избежать громкого скандала, горсовету пришлось оправдать самоуправство Проценко, разрешив главе городской администрации назначать и увольнять своих заместителей без согласования с депутатами.

В феврале текущего года Проценко ушла в отставку, а Демидов выдвинул свою кандидатуру на освободившуюся должность и ожидаемо стал одним из двух победителей конкурса, состоявшегося 29 марта. Горсовет должен был в тот же день выбрать между ним и безработным Михаилом Шумилиным. Но повторилась августовская история: в последний момент вопрос сняли с повестки дня. И рассмотрели только сегодня.

За Демидова проголосовали 32 из присутствующих депутатов, за Шумилина – 1. Напомним, это пятый глава крымской столицы с момента возвращения Крыма в состав России.

Симферополь, Олег Яковенко

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