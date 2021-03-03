Тупик Аксенова: в столице Крыма объявляют конкурс на должность главы администрации

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя будет объявлен 4 марта – вопрос вынесен на сессию городского совета депутатов. Предположительно, конкурс назначат на 29 марта.

Как уже сообщал «Новый День», 17 февраля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении. Этому предшествовали следственные действия в мэрии и вал жалоб в правоохранительные органы на действия руководителей крымской столицы.

Пока основными кандидатами на освободившееся кресло называют исполняющего обязанности градоначальника Валентина Демидова, руководителя госкомрегистра Владимира Спиридонова, советницу губернатора Юлию Жукову. По информации инсайдеров, есть еще некий четвертый участник, которого пока не называют.

С чем связана такая таинственность – с тем, что это будет главный претендент на должность мэра, или просто пока не могут найти четвертого «до кучи», пока не ясно.

Как сообщили источники агентства в правительстве РК, Спиридонов вряд ли может стать победителем: во-первых, он уже сам не хочет избираться главой администрации. Впрочем, он не хотел этого еще на предыдущем этапе, по итогам которого мэром стала Проценко. Но некие обстоятельства могут вынудить его, как и в прошлый раз, принять участие в конкурсе для массовости. Сейчас, по данным инсайдеров, над ним сгустились тучи, и он вообще может лишиться должности председателя Госкомрегистра. Говорили, что Спиридонов уйдет в Госдуму, но в потенциальном списке кандидатов в Госдуму он в данный момент не фигурирует.

У Жуковой шансов избраться еще меньше: во-первых, за ней все еще тянется шлейф обстоятельств, свяазнных с ее увольнением с поста вице-премьера. Во-вторых, ее считают виноватой в провале ситуации по Форосу: не смогла донести позицию правительства до местных жителей и вывести переговоры в конструктивное русло, поэтому глава РК был вынужден сам сегодня туда ехать и разбираться с ситуацией.

В правительстве РК самым реальным кандидатом в данный момент считают Демидова: он уже исполняет обязанности главы и, что называется, в теме. «Есть, конечно, дискредитирующие факторы из его прошлой чиновничьей жизни – например, увольнение из министров экономики и так далее. Но других подходящих кандидатур просто нет», – говорит источник «Нового Дня».

Инсайдеры не исключают и появление неожиданного кандидата. Так было с Лукашевым, которого Аксенов не хотел видеть в кресле мэра Симферополя, но его «продавил» под свою ответственность Нахлупин.

Потом Аксенов не хотел Маленко, но ее «продавил» Константинов. Да и Проценко появилась в самый последний момент «по настоятельной рекомендации» ближнего круга главы Крыма.

Ситуация обостряется накануне выборов в Госдуму, и Аксенов оказался в сложной ситуации – у него нет своего человека, которому можно доверить Симферополь без риска подставиться самому, а провал выборов может стать для него фатальным.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 03.03.21

Оценщики будущего турпарка на западном берегу Крыма поссорились с городской властью Севастополя. / Ялту в очередной раз перевели на жесткий график водоснабжения. / Кравчук обвинил Россию в намерении «выйти из режима прекращения огня» в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»