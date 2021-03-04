Главное – чтобы любил: в Симферополе объявили конкурс на нового градоначальника

В Симферополе состоялась внеочередная сессия городского Совета: депутаты назначили конкурс на должность главы администрации города на 29 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подать документы претенденты смогут с 5 по 15 марта включительно.

29 марта конкурсная комиссия определит самых подходящих на ее взгляд претендентов, после этого сразу же состоится сессия горсовета, на которой выберут (точнее – утвердят) нового главу.

По словам главы горсовета Виктора Агеева, главные требования к новому градоначальнику – любить Симферополь и быть хорошим хозяйственником. По каким критериям будут определять силу любви и степень хозяйственно-управленческого таланта, спикер умолчал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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