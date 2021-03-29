Пятым будешь: в Симферополе завершился конкурс на пост главы администрации

В Симферополе завершился конкурс среди претендентов на пост главы администрации. Согласно процедуре, победителя должны определить депутаты горсовета, однако уже сейчас со 100%-ной уверенностью можно сказать, кто займет кресло градоначальника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 февраля Елена Проценко подала в отставку с официальной формулировкой «по собственному желанию». О желании занять освободившееся кресло заявили 8 человек. Сегодня комиссия, возглавляемая премьер-министром РК Юрием Гоцанюком, допустила к участию в конкурсе пять претендентов: Юрия Бравникова, Евгению Дементьеву, Валентина Демидова, Евгения Майорова, и Зульфие Халикову.

По итогам представления программ и бесед с претендентами комиссия пропустила в финал врио главы администрации Симферополя Валентина Демидова и временно неработающего Михаила Шумилина. Именно из них предстоит выбирать депутатам горсовета – внеочередная сессия начнется сегодня в 15:00. Исход этого заседания очевиден.

Напомним, объявляя конкурс на пост градоначальника, главы горсовета Виктора Агеева заявил: главные требования к руководителю городской администрации – любить Симферополь и быть хорошим хозяйственником.

Отметим, что управленческий опыт у Демидова есть, но по большей части неудачный: он был главой Армянска, министром экономики Крыма и директором департамента регионального развития Севастополя. На каждой из двух последних должностей он проработал по полтора года. В роли министра экономического развития Демидов запомнился презентацией «Стратегии 3 побед», в которой запутались сами разработчики. Менее чем через месяц после этой презентации Демидов покинул пост министра, официально – по собственному желанию, по информации инсайдеров – из-за конфликта с главой РК, который разочаровался в организаторских и прочих способностях подчиненного.

Не оценил его деловые качества и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который вынудил главу департамента регионального развития уйти в отставку через пару месяцев после отставки его бывшего боса Дмитрия Овсянникова.

И вот, как оказалось, в Симферополе нет более подходящей кандидатуры, чтобы «порулить» крымской столицей. Возможно, поэтому премьер-министр РК Юрий Гоцанюк не стал ставить перед новым градоначальником глобальных задач, просто пожелав ему продержаться на посту весь отведенный срок.

За 7 лет в составе России крымская столица сменила уже 4 руководителей. Дольше всех – 2 года и 10 месяцев продержался Геннадий Бахарев. Валентин Демидов станет пятым градоначальником.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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