Карьера нового главы Симферополя застопорилась, не успев начаться

Карьера нового главы Симферополя Валентина Демидова застопорилась, не успев начаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сессия Симферопольского городского совета, на которой депутаты должны определиться с главой администрацией, назначена только на 7 апреля. И хотя решение горсовета ни у кого не вызывает сомнения, почему понадобилось 10 дней, чтобы озвучить заранее известный результат, наводит на определенные размышления.

Напомним, 29 марта конкурсная комиссии выбрала в качестве основных претендентов на пост градоначальника врио главы администрации Валентина Демидова и неработающего неработающий Михаила Шумилина. На тот же день была назначена сессия горсовета, на которой должны были назвать имя нового сити-менеджера. Заседание состоялось, но вопрос о градоначальнике с повестки сняли.

И только сегодня председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев издал распоряжение «О созыве внеочередной 43-й сессии Симферопольского городского совета второго созыва» с вопросом о главе городской администрации. С чем связано такое промедление, не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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