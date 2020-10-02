Брак по договоренности: Развожаев официально стал губернатором Севастополя и разогнал правительство

В Севастополе состоялась инаугурация нового губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», поскольку в ходе губернаторской кампании оппонентов Михаилу Развожаеву подобрали заведомо неизбираемых, победил он легко и непринужденно. Но вряд ли его можно назвать всенародно избранным.

Во-первых, в сентябрьских выборах приняли участие менее половины горожан обладающих правом голоса. При этом непосредственно УИКи посетили, по данным Севизбиркома, менее 9% избирателей. Остальные голоса были собранны вне стационарных участков, то есть, проконтролировать законность процесса было невозможно.

Во-вторых, даже если в ходе голосования не было бы допущено ни одного нарушения, за Развожаева проголосовали всего 42% севастопольцев, а это не тянет даже на большинство, не то что на всенародное избрание.

Развожаев это понимает и все еще пытается заигрывать с горожанами: «Севастополь полюбил навсегда, – заявил он на церемонии вступления в должность, – за особый характер, идущий от истории, от моря и флота, от людей!»

Севастопольцы этому признанию, похоже, не особо верят.

«В своей торжественной речи Михаил Владимирович заявил, что полюбил Севастополь за особый характер.

Но Михаил Владимирович прибыл в город по заданию президента. Сначала Михаил полюбил Хакассию. Но она не позволила добиться себя, – комментирует ситуацию telegram-канал, чье название в цензурной версии можно обозначить как «Камни, женщины с низкой социальной ответственностью, бескозырки». – Затем мужика отправили за новой любовью – на юг.

Всё-таки большинство севастопольцев проигнорировало выборы (а значительная часть даже не пытается получить право голоса), поэтому говорить о насильственном браке (в стиле Лукашенко) нельзя. Но и о традиционной «романтической любви» (в стиле «народного мэра») говорить не стоит. На лицо – классический брак по договорённости».

Ну, а пока горожане обсуждают инаугурацию (бюджет на цветы в последний момент увеличили в 4 раза; для губернатора пришлось делать новую трибуну, так как оставшаяся от предшественника оказалась не по росту – слишком высока; а еще, пишет telegram-канал «Легитимный губернатор Севастополя», была идея с колокольным звоном во всех церквях, но от нее отказались) новоявленный «глава семьи» отправил в отставку правительство.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 02.10.20

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