В Севастополе подвели предварительные итоги выборов: цифры любопытные

В Севастополе подвели предварительные итоги выборов губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списки избирателей на момент окончания голосования были включены 266 тысяч 268 человек. После окончания голосования в избирательных урнах оказались 131 тысяча 766 бюллетеней. Причем 80% из них находились в переносных урнах – то есть были опущены вне стационарных участков. Непосредственно УИКи посетили, по данным Севизбиркома, всего 23 тысячи 919 человек, или менее 9% избирателей.

В целом, исходя из данных избиркома, явка составила 49,48%. Эти данные существенно выше цифр Национального общественного мониторинга. И что любопытно: последние 5% избирателей, то есть треть (!) от всех голосовавших 13 сентября, объявились в последние 2 часа работы участков.

Действительными признаны 128 тысяч 917 бюллетеней. Еще 2 тысячи 849 (более 2%) оказались испорчены.

Напомним, на кресло губернатора претендовали 6 человек. Четверо из них получили результат в пределах статпогрешности:

Ярослав Яковенко – 0,83%

Александр Романович – 1,66%

Александра Романенко – 1,93%

Иван Ермаков – 2,58%

Илья Журавлев – 4,99%

Михаил Развожаев – 85,83%.

Данные на 8:00 14 сентября:

Любопытно, что к 9 часам утра цифры изменились: и избирателей стало внезапно больше, и проголосовавших, и у Развожаева доли процентов подросли. Зато явка снизилась: исходя из новых цифр – 49,06%.

Севастополь, Илья Пелехов

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