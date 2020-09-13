Более половины севастопольцев выборы губернатора проигнорировали

В Севастополе завершилось голосование. Напомним, сегодня в городе выбирали губернатора, проходили добвыборы в Заксобрание и муниципальный Совет Нахимовского района, а также выборы в муниципальные Советы Ленинского и Гагаринского округов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня работали 187 участков. все они оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, то есть посчитать результаты должны достаточно быстро.

Напомним, досрочно, то есть за первые 2 дня в Севастополе, согласно официальным данным, проголосовали 34,15% избирателей.

По словам председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Сергея Даниленко, сегодня явка на 18:00 составила 44,28%.

То есть в основной день голосования свою волю изъявили всего чуть более 10% севастопольцев. Учитывая, что досрочно голосовали, в основном, организованно и на рабочих местах (бюджетники, служащие Черноморского флота), это наводит на определенные мысли.

Тем более, что Севастополь вошел в число российских регионов, лидирующих по выборам на «пеньке»: в ходе досрочного голосования вне избирательных участков (где гораздо сложнее нарушить процедуру) избирательный бюллетень заполнили 53% проголосовавших.

При этом данные Севизбиркома по явке расходятся с цифрами Национального общественного мониторинга, озвученными в прямом эфире телемарафона «Ночь выборов»: по данным на 20:05 Москвы сообщалось об итоговой явке в 41%, а через час – уже о 38%.

Как бы то ни было, минимум половина севастопольцев выборы проигнорировала.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.09.20

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