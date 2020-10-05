В Крыму после прогулки с московским бизнесменом исчезла 20-летняя студентка

В Севастополе после прогулки с московским бизнесменом исчезла 20-летняя студентка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лилия Бирулина приехала в Севастополь из Челябинской области, поступила в Севастопольский госуниверситет, подрабатывала репетитором. В последних числах сентября девушка рассказала матери, что познакомилась с московским бизнесменом и отправляется с ним кататься на яхте. С 29 сентября девушка на связь не выходит.

Родственники пропавшей обратились в полицию. Бизнесмена уже задержали, он дает противоречивые показания.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 05.10.20

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