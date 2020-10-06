Московского бизнесмена, причастного к исчезновению в Крыму 20-летней студентки, задержали

В Севастополе задержали московского бизнесмена, причастного к исчезновению 20-летней студентки.

Как уже сообщал «Новый День», накануне исчезновения девушка рассказала матери, что познакомилась с москвичом и едет с ним кататься на яхте. С тех пор ее никто не видел. ГСУ СКРФ по РК и Севастополю возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

«После обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление.

В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который на данный момент отказывается от показаний.

По уголовному делу проводится тщательный анализ полученных следственным и оперативным путем сведений, допросы свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи, с привлечением экспертов в области судовождения осмотрено предполагаемое место совершения преступления – судно. Проводится иная работа, направленная на установление обстоятельств безвестного исчезновения девушки и восстановление полноты картины того дня.

Параллельно группа, состоящая из опытных следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС продолжают осуществлять поисковые мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

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