Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой

Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей студенткой.

Как уже сообщал «Новый День», Лилия Бирулина приехала в Севастополь из Челябинской области, поступила в Севастопольский госуниверситет, подрабатывала репетитором. В последних числах сентября 20-летняя девушка рассказала матери, что познакомилась с московским бизнесменом и отправляется с ним кататься на яхте. С 29 сентября девушка на связь не выходила.

Мужчину, с которым она уехала кататься, задержали. Им оказался московский предприниматель Петр Шапиро. Он рассказал, что после обеда 29 сентября вместе девушкой вышел на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Дальнейшие события в ГСУ СКРЫ по РК и Севастополю излагают так:

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий, исследования на полиграфе, изучения средств объективного контроля, в том числе и оборудования самого судна, были полученные сведения о том, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера.

В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению».

Напомним, по факту исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Параллельно следователи продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий того дня. Поиски девушки продолжаются.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 09.10.20

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