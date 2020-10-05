В Европарламенте пригрозили Украине отменой безвизового режима

Глава президентской фракции «Слуга народа», самой многочисленной в Верховной раде, Давид Арахамия получил от группы депутатов Европейского парламента письмо с предупреждением о возможной отмене безвизового режима для Украины и заморзке очередного кредита, если законодательная и исполнительная власти страны не прислушаются к рекомендациям ЕС по борьбе с коррупцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

В письме, подписанном постоянным докладчиком европарламента по Украине Михаэлем Галером, в частности говорится, что за 17 месяцев после прихода к власти президентской партии «Слуга народа», так и не выполнены главные обещания, данные украинскому народу.

«Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями – бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность… В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал «Украину своей мечты», где «учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки». Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия...

Мы не можем не видеть, как генеральный прокурор останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения за полученный откат в самый разгар пандемии, а также в скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги. Это все угрожает, в частности, макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают...

Мы полностью осознаем, что кроме десятка «гнилых яблок», ваша партия – это также площадка для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее. К сожалению, они в меньшинстве, и поэтому их не всегда слышат», – недовольны европарламентарии.

«Обязательства настоящего друга быть честным... Это вдохновило нас написать вам это письмо, и как друзья Украины мы поддерживаем ее народ в борьбе за свободную, единую и справедливую страну», – наставительно резюмировали европейские политики.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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