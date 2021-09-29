Ведущие страны ЕС поставили вопрос об отмене безвиза для Украины

Ряд стран Европы, в том числе лидеры ЕС, предложили отменить безвизовый режим для Украины.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом стало известно журналистам «Радио Свобода», которым удалось ознакомиться с одним из внутренних документов ЕС.

Инициаторами отмены безвиза, который даёт украинцам право только на беспрепятственные туристические поездки, выступили Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия.

Свой шаг они обосновали тем, что граждане «Незалежной» вместо посещения Венской оперы, французского Лувра или Кёльнского собора массово повадились незаконно проживать в Евросоюзе, а также подавать ходатайства о предоставлении убежища в обход установленных правил.

Кроме Украины, предлагается лишить туристического безвиза граждан Грузии, Молдовы и Албании.

Напомним, ранее в Европарламенте уже грозили Украине отменой безвизового режима.

Симферополь, Валентин Карамазов

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