Ведущие страны ЕС поставили вопрос об отмене безвиза для Украины

Ряд стран Европы, в том числе лидеры ЕС, предложили отменить безвизовый режим для Украины.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом стало известно журналистам «Радио Свобода», которым удалось ознакомиться с одним из внутренних документов ЕС.
Инициаторами отмены безвиза, который даёт украинцам право только на беспрепятственные туристические поездки, выступили Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия.
Свой шаг они обосновали тем, что граждане «Незалежной» вместо посещения Венской оперы, французского Лувра или Кёльнского собора массово повадились незаконно проживать в Евросоюзе, а также подавать ходатайства о предоставлении убежища в обход установленных правил.
Кроме Украины, предлагается лишить туристического безвиза граждан Грузии, Молдовы и Албании.
Напомним, ранее в Европарламенте уже грозили Украине отменой безвизового режима.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 29.09.21
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